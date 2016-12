23:06 - "Pensiamo che questo sia un nuovo colpo basso dello spionaggio russo". Così la portavoce del Dipartimento di Stato americano, Jen Psaki, accusa Mosca di aver intercettato e diffuso la telefonata in cui il segretario di Stato aggiunto per gli Affari europei, Victoria Nuland, pronuncia la frase "l'Ue si fotta". Psaki ha quindi sottolineato come alcuni alti funzionari di Mosca siano stati i primi a twittare sulla telefonata rubata.