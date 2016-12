01:06 - Gaffe della vice del segretario di Stato americano, John Kerry. "Fuck the Eu", ("l'Unione europea si fotta"), è la frase sfuggita al massimo responsabile Usa per le relazioni con l'Europa, il segretario di Stato aggiunto Victoria Nuland. La battuta le è scappata in una telefonata con l'ambasciatore americano a Kiev, Geoffrey Pyatt, che è stata intercettata, registrata e postata su YouTube. Gli Usa: "Colpa degli 007 russi".

Ecco il passaggio della chiamata che ha scatenato le polemiche. Sul web è disponibile anche l'audio dell'intera telefonata tra la Nuland e Pyatt.





Usa: "Colpa 007 Russia" - "Pensiamo che questo sia un nuovo colpo basso dello spionaggio russo". Così la portavoce del Dipartimento di Stato americano, Jen Psaki, ha accusato Mosca di aver intercettato e diffuso la telefonata. Psaki ha quindi sottolineato come alcuni alti funzionari di Mosca siano stati i primi a twittare sulla telefonata rubata. La portavoce ha quindi ribadito come la Nuland si sia già scusata con le controparti dell'Unione europea. Anche il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, ha detto di credere come dietro alla vicenda "ci sia un ruolo della Russia".



L'episodio non aiuta i già tesi rapporti tra Casa Bianca e Cremlino. Nella registrazione si sente chiaramente la Nuland, ex portavoce del Dipartimento di Stato, che riferisce all'ambasciatore Pyatt di aver parlato di un piano per la pacificazione in Ucraina con il sottosegretario per gli Affari politici delle Nazioni Unite, l'americano Jeffrey Feltman. Quest'ultimo - spiega il segretario di Stato aggiunto - vorrebbe nominare un inviato speciale dell'Onu per l'Ucraina, un'idea con la quale si sarebbe già discusso anche con il vicepresidente americano, Joe Biden.



Insomma, un piano dietro le quinte orchestrato dagli Usa e, a quanto pare, non condiviso con gli alleati. "Sarebbe grande", esclama Nuland, che mette anche in guardia l'ambasciatore sulla possibilità che il capo dell'opposizione ucraina diventi primo ministro: "Non penso sia una buona idea". Poi l'ex portavoce del Dipartimento di Stato non resiste e si lascia scappare la volgare battuta: "E per quel che riguarda l'Unione Europea... vada a farsi fottere".



Nell'imbarazzo generale, è dovuta intervenire la stessa Casa Bianca per gettare acqua sul fuoco. "Il segretario di Stato aggiunto si è messo in contatto con i suoi omologhi dell'Unione europea, con i quali le relazioni sono più forti che mai", ha assicurato Carney.