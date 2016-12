G7,Renzi:bene investire su crescita

14:37 - Nella riunione del G7 è stato trattato il "tema per noi rilevante della crescita e dell'importanza di investire sulla crescita". Matteo Renzi lo ha detto in conferenza stampa a Bruxelles. Sul caso Mose che metterebbe in cattiva luce l'Italia in Europa, il premier ha invece replicato: "Il fatto che emergano casi di corruzione non è negativo: mette in evidenza che in Italia tali fenomeni vengono colpiti e che la magistratura riesce a far luce su di essi".