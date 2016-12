G7: "Referendum Crimea non è legale"

15:55 - "Qualunque referendum in Crimea non avrebbe alcun effetto legale". Così recita una dichiarazione del G7, che sottolinea "la mancanza di un'adeguata preparazione e l'intimidazione della presenza delle truppe della Russia". "Per questo non ne riconosceremo i risultati". Il G7 si oppone inoltre al "cambio di status della Crimea". "L'annessione russa della Crimea sarebbe una chiara violazione della Carta dell'Onu", si legge.

L'annessione russa della Crimea, oltre a violare la Carta dell'Onu, infrangerebbe "altri impegni assunti da Mosca", affermano i Paesi del G7 in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca in cui si sottolinea anche che se la Russia farà un passo del genere "noi intraprenderemo altri passi, individualmente e collettivamente".



Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente francese, Francois Hollande, che in un colloquio telefonico con Vladimir Putin ha chiesto al presidente russo di non procedere con l'annessione della Crimea. Sarebbe, ha detto Hollande, una decisione "inaccettabile per la comunità internazionale".



Barroso: "Non vogliamo nuove guerre fredde" - "Non abbiamo bisogno di nuove guerre fredde e certamente non le vogliamo". Così Josè Manuel Barroso si è rivolto alla Russia nel dibattito sull'Ucraina al Parlamento europeo. "La pagina del 20esimo secolo deve essere chiusa, non riscritta", ha aggiunto il presidente della Commissione europea, affermando che "la nostra relazione con i vicini dell'est non vuole essere esclusiva e che non chiediamo di voltare le spalle alla Russia: ma Mosca deve accettare l'idea che i Paesi decidano da soli le loro relazioni".