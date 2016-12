Fuggono da Gaza, 11 morti in mare

16:46 - Quindici migranti in fuga da Gaza sono morti nel rovesciamento di un battello di fronte alla spiaggia di Al-Ajami, nei pressi di Alessandria di Egitto, come riferisce l'agenzia Maan citando fonti dell'esercito de Il Cairo. Altre 72 persone sono state tratte in salvo dal battello, andato a sbattere contro uno scoglio. Le stesse fonti hanno precisato che i migranti erano fuggiti da Gaza passando attraverso i tunnel sotterranei ed erano diretti in Italia.