Freddo Usa,in 500 bloccati su treno

15:09 - Paura per 500 persone rimaste nella notte bloccate su un treno ad alta velocità dell'Amtrak, in Illinois, mentre la temperatura all'esterno era intorno ai 20 gradi sotto zero. Il convoglio, diretto a Chicago, una delle città più colpite dall'ondata record di freddo polare abbattutasi sul nordest degli Usa, si è arenato su un cumulo di neve. Per liberarlo ci sono volute ore e i passeggeri sono stati evacuati su alcuni autobus.