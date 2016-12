Freddo polare in America: almeno 15 morti per le basse temperature

19:47 - Il gelo continua a far battere i denti degli americani. Le correnti fredde stanno mettendo in ginocchio il Nordest degli Usa: 6mila i voli cancellati, disagi per i trasporti via terra. A New York le temperature non erano così basse da 118 anni: stamani al Central Park la colonnina di mercurio ha toccato -15 gradi. Il maltempo finora ha causato 15 vittime, di cui 11 per incidenti stradali, per colpa dell'asfalto ghiacciato, 2 invece per assideramento.

Obama: "Buon anno... e state al caldo" - "Buon anno e state al caldo": con questa battuta sul freddo record che attanaglia gran parte dell'America, Barack Obama si è presentato ai giornalisti presenti alla Casa Bianca per la sua prima apparizione televisiva del 2014. Anche la capitale Washington è nella morsa del gelo, con una temperatura che sui aggira in queste ore sugli 11 gradi sotto zero.



A New York mai così da 118 anni - Freddo record a New York. In mattinata al Central Park sono stati registrati quattro gradi Fharenheit (-15,5 gradi centigradi), record assoluto per il mese di gennaio da 118 anni. Il precedente primato di sei gradi Fharenheit risale al sette gennaio del 1896. Gelo record anche a Long Island e nei principali scali newyorkesi di La Guardia, Newark e Jfk. La temperatura percepita in tutta l'area di New York è comunque sotto i -20 gradi centigradi, soprattutto a causa del vento gelido.



Paralisi del traffico aereo: 6mila voli cancellati - Traffico aereo paralizzato nel nordest degli Stati Uniti a causa del grande freddo, con circa 6.000 voli cancellati in due giorni. Nella sola giornata di oggi quelli soppressi ammontano già a oltre 2.200. Intanto il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato lo stato di emergenza in 14 contee, e il Dipartimento della città di New York che si occupa dei servizi ai senzatetto ha raddoppiato il personale incaricato di aiutare gli homeless fornendo loro un riparo per scampare alla morsa del freddo.



Disagi anche per chi viaggia nella regione - Secondo quanto dichiarato dai funzionari al New York Times, i treni Amtrak tra Boston e Washington e tra New York e Albany nella giornata di oggi viaggeranno con un orario ridotto. E per chi si sposta in macchina rimane elevato il pericolo a causa del ghiaccio. Le temperature più basse si sono però registrate a Chicago (-35 gradi centigradi) e in Minnesota al confine col Canada (-45).