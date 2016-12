Francia, un paese si chiama "Morte agli ebrei" e scoppia la polemica

14:05 - Il centro Simon Wiesenthal chiede al ministero dell'Interno francese di cambiare nome a un paesino del centro, battezzato "La-mort-aux-Juifs", letteralmente "morte agli ebrei". Il presidente, Shimon Samuels, si dice "scioccato per aver scoperto l'esistenza di un luogo in Francia che porta un tale nome". Il vice-sindaco francese non ci sta: "Il nome non è un lascito del regime collaborazionista, ma "risale al Medioevo".

Per Samuels alla questione si sarebbe dovuto porre rimedio "durante i settant'anni passati dalla liberazione dal nazional-socialismo e dal regime di Vichy". Il Comune di cui fa parte il villaggio incriminato, Courtemaux, nella regione di Orle'ans, cerca di calmare le acque. Il nome, ricorda ancora la vice-sindaco Marie-Elizabeth Secretand, "risale al Medioevo, o ancora più indietro", e in ogni caso designa un piccolo borgo, "costituito da una fattoria e due case", in un Comune che conta in totale meno di 300 abitanti.



"E' un nome che è sempre esistito, e nessuno qui ce l'ha con gli ebrei, ovviamente", aggiunge, dicendosi "sorpresa" che la storia torni ad emergere. Al Comune di Courtemaux era infatti già arrivata una richiesta di cambiamento del nome della frazione di La-mort-aux-Juifs, nel 1992, a firma del Movimento contro il razzismo e per l'amicizia tra i popolo (Mrap), che si era rivolto anche all'autorità regionali e al ministero dell'Interno. La domanda non aveva però avuto seguito.