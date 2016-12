15:39 - Sventato un attentato jihadista sulla Costa Azzurra, in Francia. A comunicarlo è stato l'antiterrorismo francese, che avrebbe impedito un "imminente" progetto di attacco nella località turistica del sud del Paese. Alla base dell'operazione il ritrovamento, in una località non lontano da Cannes, di circa 900 grammi di esplosivo; dietro il progetto ci sarebbe un uomo legato alla jihad siriana.