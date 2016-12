6 febbraio 2014 Francia, si spezza in tre il mercantile

22:20 - Il mercantile spagnolo che si è schiantato sulla diga di Anglet, costa atlantica della Francia, e già spezzato in due, si è spaccato nella notte in un terzo troncone. Lo afferma il vice prefetto di zona Patrick Dallennes. In particolare, secondo Dallennes, una parte del 'castello', dove si trova la cabina di pilotaggio, si è staccata finendo in acqua, a circa quaranta metri dalla spiaggia. Aumentano i timori per un nuovo caso di "marea nera".

Probabile carburante in mare - Venti tonnellate di carburante stoccate nel cargo si sono "verosimilmente" disperse in mare. E' quanto ha annunciato l vice-prefetto di Bayonne, Patrick Dallennes. Secondo la stampa francese, le conseguenze per l'ambiente sarebbero comunque limitate.