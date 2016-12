Francia, scontri violenti a Nantes

01:56 - Sei poliziotti sono stati feriti in Francia in scontri scoppiati al termine di una manifestazione che ha portato in piazza a Nantes decine di migliaia di persone contrarie alla costruzione di un nuovo aeroporto per la città. In centro atti vandalici sono stati compiuti da teppisti che hanno mandato in frantumi vetrine, saccheggiato sedi di polizia e di enti del trasporto pubblico, mentre i sanpietrini sono stati sradicati e usati contro gli agenti.