22:55 - Quella di stasera "è una sconfitta per il governo" e la responsabilità è "collettiva": lo ha detto il primo ministro francese, Jean-Marc Ayrault, aggiungendo di essere pronto ad assumersi tutta la propria parte. "Penso - ha detto - che non abbiamo abbastanza spiegato che l'azione di risanamento avviata dal 2012 era essenziale per il nostro Paese".