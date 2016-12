20:33 - Uno scialpinista italiano, di 55 anni, è morto in Savoia (Francia) travolto da una valanga mentre scendeva dalla Punta di Charbonnel (3.760 metri) con un compagno, rimasto illeso. I due erano sotto la vetta quando sono stati visti allontanarsi dalla via normale di discesa per poi essere trascinati per 400 metri da una massa di neve umida. Sul posto è intervenuto il peloton de haute montagne della Gendarmerie.