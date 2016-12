Francia, l'annuncio dell'ospedale:"Assumiamo fumatori di spinelli"

08:53 - ''Si assumono fumatori di spinelli'': succede in Francia, dove un ospedale universitario di Nancy, nel nord-est del Paese, ha annunciato di essere pronto a reclutare fumatori cronici di cannabis per studiare gli effetti sul loro cervello. Unico paradosso? Per far questo servono dei volontari che di fatto sono fuorilegge.

''Oltre 300 persone si sono presentate per partecipare allo studio. Il centralino sembrava esplodere'', racconta il dottor Vincent Lapre'vote, il medico psichiatra che guida lo studio nazionale "Causa Map" (Cannabis Use and Magnocellular Processing), citato dal quotidiano Le Parisien.