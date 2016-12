Francia, insegnante pugnalata a morte dalla madre di un suo alunno

23:27 - Un'insegnante di 34 anni è stata pugnalata a morte dalla madre di un allievo ad Albi, nel sud della Francia. La donna, secondo quanto riferiscono gli inquirenti, citati dai media francesi, è arrivata a scuola e ha ucciso la 34enne davanti agli alunni. E' stata immediatamente arrestata e posta in stato di fermo.

"Stamattina, una mamma è arrivata con un coltello e ha pugnalato davanti ai bambini una maestra di 34 anni, per dei motivi ancora ignoti", ha spiegato ai cronisti il procuratore di Albi, Claude Derens, aggiungendo che al suo arrivo sul posto "stavano tentando di rianimarla, era in arresto cardiaco nella sua aula", all'interno di una delle scuole elementari cittadine.



Il ministro dell'Istruzione Benoit Hamon, riferisce un portavoce, "ha immediatamente interrotto le sue attività per recarsi sul posto al fine di rivolgere le sue condoglianze alla famiglia dell'insegnante e per portare loro il suo sostegno. Hamon si è detto "profondamente scioccato" dalla vicenda, che a suo parere "conferma la necessità di lottare contro le violenze nelle scuole e dintorni, proteggere la scuola, gli insegnanti e gli alunni".