Francia, il ritorno di Nicolas Sarkozy "Non posso più restare a guardare"

19 settembre 2014 Francia, il ritorno di Nicolas Sarkozy

19:07 - Nicolas Sarkozy torna in campo. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, l'ex presidente francese annuncia ufficialmente il suo ritorno sulla scena politica. Sarkozy si candida alla presidenza dell'Unione per un Movimento Popolare (Ump), il partito della destra francese con cui ha vinto le elezioni per l'Eliseo nel 2007: "Amo troppo la Francia per restare a guardare questo spettacolo esasperante".

"Sono troppo appassionato dal dibattito pubblico e dall'avvenire dei miei connazionali per vederli condannati a scegliere tra l'esasperante spettacolo di oggi e la prospettiva di un isolamento senza via d'uscita", spiega Sarkozy.



"Restare spettatore della situazione in cui si trova la Francia sarebbe stata una forma di abbandono. Conosco le difficoltà che ci attendono. Ma la sfida è talmente importante, le prospettive talmente esaltanti, il risanamento così necessario, che ai miei occhi ogni ostacolo appare irrisorio", continua l'ex inquilino dell'Eliseo, aggiungendo: "Insieme, con la forza del nostro impegno, con la consapevolezza comune sulla gravità delle sfide, renderemo possibile un soprassalto di cui nessuno può mettere in dubbio la necessità e l'urgenza".



La sfida il 29 novembre - Il congresso dell'Ump è chiamato a votare per il nuovo leader del partito il 29 novembre. Per ora, oltre a Sarkozy, i candidati ad essersi già dichiarati ufficialmente sono Herve Mariton e Bruno Le Maire.