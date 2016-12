Francia, Hollande si separa da Valerie

10:06 - A quindici giorni dalla pubblicazione delle prime notizie sulla sua relazione con l'attrice Julie Gayet, il presidente francese, François Hollande, ha annunciato la separazione dalla sua compagna, Valerie Trierweiler. "Vorrei far sapere che ho messo fine alla vita comune con Valerie", ha detto l'inquilino dell'Eliseo all'agenzia Afp.

Francois Hollande ha immediatamente messo in chiaro di esprimersi "a titolo personale e non da presidente della Francia, poiché si tratta della mia vita privata".



Senza rilasciare alcuna dichiarazione, Valerie ha lasciato domenica pomeriggio la residenza presidenziale de La Lanterne, a Versailles, dove era stata portata una settimana fa per un periodo di riposo, dopo il ricovero di dieci giorni all'ospedale.



L'ormai ex Première dame di Francia è in viaggio verso l'India, dove è attesa per una missione umanitaria di due giorni. Ha però voluto ringraziaere su Twitter il personale dell'Eliseo: "Tutta la mia gratitudine va allo straordinario personale dell'Eliseo, di cui non dimenticherò mai l'abnegazione e l'emozione al momento della partenza".