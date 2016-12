3 febbraio 2014 Francia, è stato condannato a un anno di carcere il "lanciatore di gatti" di Marsiglia Il 24enne Farid Ghilas ha scagliato il micio Oscar contro un muro. Ma dopo l'indignazione arrivata tramite i social network è stato processato d'urgenza Tweet google 0 Invia ad un amico

18:35 - Aveva postato su Internet un video in cui prendeva per la collottola il gatto Oscar e lo lanciava scagliandolo contro un muro. Adesso, il 24enne Farid Ghilas, è stato condannato dal tribunale di Marsiglia a un anno senza la condizionale. Il giovane è stato giudicato con rito d'urgenza.

Un'onda di rabbia animalista - Sui social network non sono mancati i commenti di sdegno da parte degli internauti. Su Facebook sono stati formati dei gruppi ad hoc, su Youtube si sono moltiplicati i video con aspre critiche nei confronti dell'uomo. Davanti al tribunale di Marsiglia, in attesa della sentenza, si sono riunite 200 persone per manifestare la rabbia nei confronti di chi maltratta gli animali.