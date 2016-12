13:43 - Francia e Germania ritengono che l'Alleanza "deve evitare provocazioni" e "non dare pretesti a Mosca per una ulteriore escalation". In questa ottica Parigi e Berlino si mostrano contrarie ad una presenza della Nato in Ucraina evocata dall'ambasciatore Usa. Lo affermano fonti diplomatiche a margine della ministeriale Nato a Bruxelles.