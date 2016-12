Francia,arrestato reclutatore jihad

01:35 - Un 22enne di origine cecena, sospettato di essere un reclutatore per la jihad in Siria, è stato arrestato all'aeroporto di Nizza, in Francia. L'uomo ha acquistato un biglietto aereo ad una 16enne per la Turchia, da dove poi sarebbe entrata in Siria. Ad allertare la polizia è stata la compagnia aerea: la ragazza, accompagnata da una donna velata, aveva spiegato di voler far visita a sua nonna. Il padre, rintracciato, si è opposto all'espatrio della figlia.