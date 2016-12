07:04 - E' di 12 morti il bilancio definitivo della frana avvenuta in una miniera d'oro illegale della Colombia, sigillata mercoledì sera al termine delle ricerche. I soccorritori avevano prolungato le ricerche perché, sulla base delle testimonianze dei familiari, sarebbero mancate all'appello ancora 4 persone, ma come è stato scoperto in seguito,alcuni di loro non erano nemmeno all'interno del sito al momento dell'incidente.