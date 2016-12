Frana a Oso: cresce il numero dei dispersi "108 persone mancano ancora all'appello"

01:21 - Le persone che mancano all'appello sono 108: è il drammatico bilancio della frana che ha colpito Oso, villaggio americano vicino a Seattle. Lo smottamento che ha inghiottito l'intero centro abitato ha causato 14 morti e ora si teme che il numero delle vittime sia destinato ad aumentare. Intanto le autorità locali sono sul posto. Vigili del fuoco, polizia e 911 collaborano per aiutare gli sfollati.

Sembra che a causare il disastro sia stata una saturazione di acqua nel sottosuolo dopo le abbondanti piogge dell'ultimo mese. Le operazioni di soccorso sono pericolose anche per le squadre di salvataggio a causa della presenza di sabbie mobili.



"I 108 nomi sono di persone la cui scomparsa è stata denunciata alle autorità", ha detto il direttore dei servizi di emergenza della contea di Snohomish John Pennington, secondo cui il numero non significa necessariamente che si tratti di individui rimasti feriti o che hanno perso la vita sotto la frana.



Tra i dispersi ci sono operai che si stavano recando nella zona e gente che si trovava in auto. La frana è avvenuta sabato mattina, quando molta gente si trovava in casa. Circa 30 abitazioni sono rimaste distrutte.