Foto Hollande-Gayet: inchiesta

14:40 - Un'indagine preliminare è stata aperta in Francia per la pubblicazione sulla rivista Closer di foto di Francois Hollande e della sua presunta amante, l'attrice Julie Gayet. Lo si apprende da fonti giudiziarie. E' infatti stata presentata una querela, per violazione della privacy, dalla stessa Gayet. L'attrice ha chiesto 50mila euro di danni e 4mila di spese legali, oltre alla pubblicazione dell'eventuale condanna sulla prima pagina della rivista.