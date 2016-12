Forte terremoto 5.6 in GreciaScossa avvertita nel sud Italia

00:06 - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata al largo del sud della Grecia. Lo si apprende dalla Protezione civile. Il sisma è stato avvertito anche in alcune località del sud Italia. L'epicentro è stato individuato in mare, a 142,9 chilometri di profondità, ha reso noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Il sisma, di pochi minuti, si è verificato alle 23.08 locali con epicentro a 29 km a sud-est della isola di Hydra, 89 km a sud di Atene. Non si registrano vittime, ma vigili del fuoco e poliziotti stanno monitorando la situazione ed eventuali danni a Hydra, dove molte persone sono scese per strada preoccupate. Il terremoto è stato avvertito anche nella capitale e, a sud, fino a Creta.



Scossa avvertita in Puglia, non risultano danni - La forte scossa di terremoto è stata avvertita anche in Puglia, nel Salento, soprattutto nei Comuni di Calimera, Gallipoli e Lecce. Non si registrano feriti o danni. Numerose telefonate di cittadini impauriti sono giunte ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, soprattutto da Calimera. La protezione civile regionale non ha dato l'allerta e non è stata attivata alcuna procedura da parte delle Prefetture.



Tweet da Sicilia, Calabria e Puglia - A Siracusa qualcuno dice di averlo avvertito al quinto piano, ma "solo una lieve oscillazione", lo stesso in provincia di Catania, mentre a Taranto altri scrivono di aver distinto "due scosse ravvicinate". Diversi tweet di privati cittadini e siti locali, anche dalla Calabria, hanno testimoniato della scossa di terremoto registrata alle 22.08 nel mare della Grecia, ma senza segnalare danni. Altri ancora, dalle stesse aree, affermano di non avere avvertito nulla.