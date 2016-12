Forte scossa di terremoto in Cina

11:16 - Un terremoto di 6.8 gradi della scala Richter è stato registrato dall'United States Geological Survey nello Xinjiang, regione nord occidentale della Cina; secondo fonti cinesi il sisma sarebbe stato addirittura del grado 7-7.3 della scala Richter. Al momento non ci sono comunque notizie di vittime: la regione è in parte disabitata ospitando il deserto del Taklamakan e alcune delle principali catena montuose, come il Kunlun e il Karakorum.