Foley, Papa: basta violenze insensate

12:18 - "Preghiamo per la fine della violenza insensata e per un'alba di pace e riconciliazione tra tutti i membri della famiglia umana". Lo ha scritto papa Francesco in un messaggio inviato ai partecipanti alla messa che si è tenuta domenica in New Hampshire per ricordare James Foley, il giornalista americano ucciso dai jihadisti dello Stato Islamico.

Nel suo messaggio, il Papa si unisce al dolore dei familiari, amici e colleghi del reporter, assicurando la sua preghiera e vicinanza spirituale. Alla celebrazione, che si è tenuta in una chiesa di Rochester, frequentata dalla famiglia Foley, hanno preso parte centinaia di persone. A presiedere il rito, il vescovo locale Peter Libasci che ha messo l'accento sulla forza che James, come la sua famiglia, hanno sempre attinto dalla fede cattolica. Il presule ha inoltre pregato per il giornalista americano, Steven Sotloff, e per gli altri ostaggi ancora in mano ai jihadisti in Iraq.