Foley,Fbi:cattureremo quei selvaggi

07:14 - I responsabili del rapimento e della decapitazione di James Foley saranno catturati. Lo ha detto il direttore dell'Fbi, James Comey. "Mi dispiace molto dire che questi selvaggi abbiano trasformato la vicenda in un'indagine per omicidio", ha aggiunto. "Lavoreremo con le nostre forze dell'ordine, intelligence e partner militari per cercare di dare giustizia alla famiglia ed esercitare la piena forza degli Usa per catturare questi selvaggi".