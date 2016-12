02:01 - Gli Usa "di recente hanno condotto un'operazione per liberare alcuni ostaggi americani detenuti in Siria" dall'Isis. Lo rivela il portavoce del Pentagono, l'ammiraglio John Kirby, spiegando che "sfortunatamente la missione non ha avuto successo: gli ostaggi non erano presenti nel luogo preso di mira". All'operazione hanno partecipato forze aeree e terrestri.