22:54 - L'Fmi è pronto a impegnarsi con l'Ucraina e invierà, probabilmente a breve, un sostegno tecnico al Paese. Lo afferma il direttore generale, Christine Lagarde. "Per sostenere al meglio questa economia, dobbiamo impegnarci - ricorda Lagarde - in un dialogo in cui le autorità ucraine, una volta designate, chiederanno l'aiuto e il sostegno del Fmi.