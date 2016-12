23 maggio 2014 Florida, tre bambini folgorati in piscina

14:23 - Tragedia sfiorata in Florida, nella città di Hialeah. Un gruppo di bambini, che nuotava in una piscina all'aperto, ha rischiato la vita a causa del malfunzionamento di una pompa. Il dispositivo di messa a terra infatti rilasciava scariche elettriche in acqua e tre bimbi, toccando la griglia sul bordo per uscire dalla vasca, sono rimasti folgorati. Il nonno di una delle vittime si è precipitato per evitare che annegassero, rischiando a sua volta di subire uno shock. I piccoli, di età compresa tra i 5 e i 10 anni, se la sono cavata con un ricovero in ospedale di quattro giorni, riporta il Daily Mail.