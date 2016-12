06:08 - Nuova esecuzione capitale negli Stati Uniti. In Florida, Augustus Howell, 48 anni, condannato per la morte di una agente della polizia stradale nel 1992, è stato giustiziato con un'iniezione letale. L'agente della polizia stradale, Jmmy Fulford, rimase ucciso casualmente nell'esplosione di una bomba nascosta in un forno a microonde, che Howell, che trafficava stupefacenti, aveva preparato per un'altra persona.