05:48 - La prima esecuzione americana del 2014 è stata eseguita in Florida, dove Askari Abdullah Muhammad è stato giustiziato con un'iniezione letale per l'assassinio di tre persone. L'uomo, 62 anni e che ne ha trascorsi 40 nel braccio della morte, è stato condannato nel 1974 per l'uccisione di un uomo e di sua moglie. Una seconda condanna gli è stata inflitta per aver ucciso una guardia carceraria nel 1983.