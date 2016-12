Finlandia, padre riprende la figlia di tre anni mentre fuma una sigaretta

20:13 - Suscita indignazione il filmato pubblicato sul web che mostra una bambina di circa tre anni intenta a fumare una sigaretta. L'episodio sarebbe avvenuto in Finlandia, Paese noto per le sue rigide regole sul fumo. A riprendere la scena proprio il padre della piccola. E il fatto che molto probabilmente si tratti di una e-cig o di una sigaretta giocattolo non placa le polemiche.