Filorussi: "I capi ci hanno detto che avevamo abbattuto un jet ucraino"

09:39 - Pensavano di dover combattere con i piloti ucraini che si erano lanciati con il paracadute e invece si sono trovati davanti una miriade di cadaveri di civili. Così racconta dalle pagine del "Corriere della Sera" un miliziano filorusso che giovedì pomeriggio si è trovato tra i resti del Boeing della Malaysia Airlines abbattuto nei cieli dell'Ucraina.

"Giovedì pomeriggio i nostri comandanti ci hanno ordinato di salire su un camion con armi e munizioni dopo che pochi minuti prima avevano udito un grosso scoppio nel cielo. Ci hanno spiegato che avevamo appena colpito un aereo di Kiev e che, secondo le prime informazioni, era probabile che parte dell'equipaggio si fosse lanciato con i paracadute dato che erano stati visti oggetti bianche fra le nuvole", spiega il miliziano filorusso.



"Ho trovato il corpo di una bambina, allora ho capito che non era un aereo militare" - Il racconto prosegue con l'arrivo del gruppo di soldati nella zona dove poi sono stati ritrovati i resti del Boeing abbattuto: "Cercavamo i paracadute sul terreno e sugli alberi: a un certo punto ho visto dei brandelli di tela, li ho alzati e sotto c'era il corpo di una bambina più o meno di cinque anni. Allora ho capito che quello era un aereo civile e non militare".



"Non siamo stati noi ad abbattere il Boeing" - Contraddicendo il suo stesso racconto e quella che al momento è la versione più accreditata, e cioè che sia stato un missile dei filorussi ad abbattere l'aereo, il miliziano dà la colpa ai "banditi che obbediscono al governo di Kiev". "Non siamo stati noi, non disponiamo di missili capaci di sparare tanto in alto", ha infatti spiegato.