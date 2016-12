Filorussi Donetsk: no presidenziali

16:59 - Nella regione di Donetsk non si terrano le elezioni presidenziali ucraine in programma per il 25 maggio né il referendum per l'annessione alla Russia. Lo annuncia Denis Pushilin, co-presidente del governo dell'autoproclamata Repubblica popolare. Il capo degli insorti non esclude poi l'ipotesi dell'intervento di un contingente straniero: "In caso di aggravamento della situazione le autorità potrebbero chiedere l'invio di forze di pace".