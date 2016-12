12 maggio 2014 Filippine, un'infermiera mette del nastro adesivo sulla bocca di un neonato La donna stanca di sentire piangere il bambino ha deciso di zittirlo così. I genitori l'hanno scoperta e mostrato le immagini su Facebook Tweet google 0 Invia ad un amico

18:28 - "Ero stanca di sentirlo piangere": sarebbe questa l'affermazione shock dell'infermiera del Cebu Maternity Hospital nelle Filippine. Il padre l'ha colta in flagrante durante il gesto folle denunciandola immediatamente alle autorità competenti. Ryan Noval - padre del neonato - ha dichiarato: "Mi sento violentato in qualità di genitore". Insieme alla moglie ha anche iniziato una campagna su Facebook pubblicando le foto dell'accaduto al fine di sensibilizzare gli altri neogenitori. Nei post, ha scritto: "Mio figlio Yohannes Noval non può parlare della sua esperienza orribile nelle mani dell'infermiera a cui era affidato, quindi noi dobbiamo parlare per lui. Se pensate che i vostri bambini appena nati sono al sicuro, ripensateci. Potrebbero essere vittime silenziose e non si saprà mai la verità!". Intanto la polizia ha avviato delle indagini.