Filippine, malato terminale si sposa in ospedale e muore poche ore dopo

17:17 - Rowden aveva già fissato la data del matrimonio con la sua Leizl. Doveva essere l'8 luglio, il giorno del trentesimo compleanno di lui, nel Paese dei due innamorati, le Filippine. Ma alla fine di maggio a Rowden era stato diagnosticato un male incurabile in fase già avanzata. E' così che i due innamorati hanno deciso di anticipare il matrimonio. Il male progrediva troppo rapidamente e si temeva che Rowden non arrivasse alla data fissata. I due così si sono sposati in ospedale, e lui è morto poco dopo.

Straziante il video del matrimonio, girato dal fratello della sposa e postato su Youtube. Quelle immagini hanno commosso milioni di persone. "E' stata una cerimonia bella e straziante - ha detto il "regista" del video, come riporta l'Huffington Post -. Lui non poteva uscire dall'ospedale e allora gli abbiamo portato noi una chiesa". Il giovane ha risposto "sì" alla domanda del sacerdote ed è morto a poche ore dal primo bacio alla sposa. Non aveva ancora compiuto 30 anni.