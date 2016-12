1 luglio 2014 Fermato Sarkozy: le reazioni dei siti dei principali quotidiani francesi Da Le Monde a La Tribune: tutti i titoli della stampa transalpina sulla vicenda che vede coinvolto l'ex capo di Stato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:43 - Nicolas Sarkozy si trova in stato di fermo con l'accusa di concussione e violazione del segreto istruttorio nella vicenda intercettazioni. La notizia è diventata subito l'apertura dei siti dei principali quotidiani francesi. Le Monde, Le Parisien e La Voix du Nord riportano solo il fatto, mentre La Tribune sottolinea come "Sarkò" sia il primo ex Presidente della Repubblica francese in stato di fermo. Le Figaro titola con i sostenitori dell'ex capo di Stato che parlano di accanimento nei suoi confronti.