06:16 - In una petizione online sono state già raccolte settantamila firme per far rimuovere il pubblico ministero Bob McCulloch del Missouri dal caso del diciottenne nero Michael Brown, ucciso da un poliziotto a Ferguson. L'iniziativa è stata lanciata dalla senatrice Jamilah Nasheed: alla base c'è l'idea che il giudizio di McCulloch potrebbe non essere imparziale a causa dei suoi legami con il dipartimento di polizia.