Ferguson, lacrimogeni sulla folla

08:00 - E' ancora la tensione a Ferguson, la cittadina del Missouri scossa dagli scontri in seguito all'uccisione di un giovane nero da parte di un agente nove giorni fa. Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, affiancate da un veicolo blindato delle unità Swat ed un elicottero, hanno ordinato più volte ai manifestanti di disperdersi, per poi lanciare verso le 23 ora locale (le 6 in Italia) i lacrimogeni, facendo disperdere la folla.