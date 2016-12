07:54 - Continuano le manifestazioni di protesta a Ferguson per l'uccisione del diciottenne nero Michael Brown, nonostante l'invito delle autorità a rimanere a casa. I manifestanti, poche centinaia e in numero inferiore rispetto alle altre sere, marciano con cartelli e al grido di "Mani in alto, non sparare", al quale si è aggiunto un altro slogan: "Noi manifestiamo, non saccheggiamo".