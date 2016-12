Femen spagnole contro lo stupro dopo i consigli anti-violenza del ministero

18:09 - Le Femen spagnole hanno protestato a seno nudo davanti al ministero dell'Interno contro lo stupro. La provocazione è diretta al titolare del dicastero, Jorge Fernandez Diaz, reo di aver pubblicato "I consigli per la prevenzione della violenza sessuale". Questi suggerimenti hanno scatenato una polemica su Twitter e sono stati bollati dalle Femen come "inutili, stupidi e offensivi".

Castrazione per gli stupratori - Al grido di "La violación no es tradición" (La violenza non è tradizione), le donne hanno proposto la castrazione per gli stupratori, perché i genitali vengono paragonati a un'arma.



L'azione dimostrativa è stata sollecitata, appunto, dai consigli anti-stupro pubblicati sul sito del ministero dell'Inaterno spagnolo. Tra questi citiamo: "Chiudi le tende per evitare sguardi indiscreti", "Non far salire sull'auto sconosciuti" e "Evita di entrare in ascensore quando è occupato da un estraneo".