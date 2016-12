Fbi: "Identificato il boia dell'Isis"Renzi: "Anche l'Italia farà la sua parte"

19:52 - Gli Stati Uniti hanno identificato l'assassino dei giornalisti James Foley e Steven Sotloff, uccisi dall'Isis. Lo afferma l'Fbi, che però non ha voluto al momento rilasciare il nome del presunto killer. Si tratta del boia dall'accento britannico comparso nei due video in cui è mostrata la decapitazione dei due reporter, avvenuta presumibilmente nel deserto siriano.

Renzi: "In corso genocidio, Italia nella coalizione Usa" - "L'Isis è una minaccia terroristica, non espressione di una religione. Quando sono stato ad Erbil ho visto che è in corso un genocidio". Così il premier Matteo Renzi, nel suo intervento all'Onu, assicurando "il sostegno italiano, nel rispetto della Carta Onu e delle prerogative del Parlamento, all'iniziativa della coalizione". "Colgo l'occasione per ringraziare di cuore le tante donne e uomini delle forze armate italiane dispiegati in missioni al servizio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale". E' il pensiero che Renzi ha rivolto ai militari italiani nel suo intervento all'assemblea generale Onu.