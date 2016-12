Farnesina:no viaggi in Sierra Leone

19:52 - La Farnesina sconsiglia ai cittadini italiani di recarsi in Sierra Leone. "In conseguenza dell'aggravarsi della situazione sanitaria legata all'epidemia di febbre emorragica (Ebola) - si legge in un avviso del ministero degli Esteri - è stato dichiarato lo stato d'emergenza" in Sierra Leone e "si sconsigliano pertanto i viaggi non necessari nel Paese". Nella nota la Farnesina ricorda che il virus è presente anche nella capitale.