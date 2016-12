08:49 - India nel mirino delle autorità americane per la sicurezza dei farmaci esportati in Usa. La Food and Drug Administration (Fda) sta infatti indagando su alcuni casi sospetti che riguardano la falsificazione dei risultati degli esami condotti sui farmaci e la vendita di medicinali falsi. Lo stesso numero uno della Fda - riporta il New York Times - è volato a New Delhi per vederci chiaro.