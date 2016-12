03:43 - "E' un risultato storico, il più straordinario nell'ultimo secolo di politica britannica". Usa toni trionfalistici parlando dal palco del municipio di Southampton Nigel Farage, il leader dell'euroscettico Ukip, che è stato proclamato nuovamente eurodeputato per la circoscrizione sud-est Inghilterra e si è ritrovato alla guida di un partito che fa paura ai conservatori e ai laburisti.



Nella sfida elettorale combattuta nella città portuale famosa per il Titanic e lo Spitfire, Farage è stato il grande protagonista: circondato dai giornalisti e da uno stuolo di sostenitori ha potuto dare libero sfogo alla sua emozione e lanciare frasi che a Bruxelles suoneranno molto minacciose.



"Sono molto fiducioso per quello che e' successo, abbiamo atteso per anni questa vittoria", ha detto il leader euroscettico, sottolineando che spera si vada ora verso un "divorzio amichevole" del Regno Unito dall'Ue. E parlando con l'Ansa ha già fatto intravedere una possibile alleanza col M5S di Beppe Grillo.



"Vorrei incontrare Beppe Grillo e discutere con lui delle nostre politiche che hanno molto in comune", ha dichiarato. Alla domanda se le misure proposte dal suo partito contro la libera circolazione in Europa riguarderanno anche gli italiani che vivono in Gran Bretagna, Farage ha preferito non rispondere. Si è compiuto quindi il "terremoto politico" che il leader Ukip aveva più volte pronosticato.



Parlando con un bicchiere da champagne in mano, che gli hanno passato i suoi collaboratori, Farage ha promesso che ora il suo partito vuole puntare a un nuovo storico risultato, entrando l'anno prossimo nel Parlamento di Westminster. "Ora sembra proprio possibile", ha sottolineato. Il risultato nella circoscrizione del sud-est riflette il successo nazionale. Da un solo seggio nell'europarlamento, quello di Farage, l'Ukip qui nella parte meridionale dell'Inghilterra ne controlla ora quattro, contro i tre conservatori, uno laburista, uno libdem e uno verde.



Si conclude così "il giorno più lungo" per Nigel. Decine di scrutatori hanno lavorato per ore a controllare nel municipio di Southampton migliaia di schede arrivate nella città portuale dalle contee vicine. Nel tardo pomeriggio c'erano già i primi segnali di una affermazione degli euroscettici. Il presidente della circoscrizione aveva chiesto di riunire su tavoli diversi i tre partiti che stavano raccogliendo più voti, l'Ukip, il Labour e i conservatori.