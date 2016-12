Fanno sesso sul prato della Chiesa durante cerimonia di nozze: arrestati

12:18 - All'interno della chiesa si celebra il matrimonio, sul prato appena fuori una coppia fa sesso davanti agli ospiti e a quattro bambini. E' successo a Salt Lake City, negli Usa, e solo l'arrivo degli agenti ha placato i bollenti spiriti di Sandra Kruser, 56 anni, e Wilson Benally, 60. I due sono stati arrestati con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta.

All'arrivo degli agenti la coppia, che non era tra gli invitati alla cerimonia di nozze, non si è fermata e ha smesso solo dopo essere stata divisa fisicamente. "Mi sono avvicinato ai due e ho visto l'atto sessuale - ha scritto l'agente nel suo rapporto - l'hanno consumato davanti ad alcuni ospiti e a quattro bambini invitati alla cerimonia".



La coppia abituale frequentatrice del carcere locale - La coppia è stata arrestata e condotta al carcere di Salt Lake City. Come riporta il sito thesmokinggun.com, i due sono abituali frequentatori delle celle locali: Benally vi ha fatto visita 102 volte, la Kruser 15. Per l'uomo, che deve anche rispondere dell'accusa di violazione di proprietà privata, è stata fissata una cauzione di 2313 dollari, mentre la donna potrà uscire dal carcere se ne verserà 2093.