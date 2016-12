10 luglio 2014 Famiglia sterminata a Chevaline, ex marito segreto morì lo stesso giorno della strage La donna uccisa con i suoi familiari in Savoia era stata già sposata con James Thompson. L'uomo è morto per un infarto a Natchez, in Mississipi, il 5 settembre del 2012. I parenti di Thompson, però, sospettano che sia stato avvelenato Tweet google 0 Invia ad un amico

13:32 - Nuovi particolari inquietanti emergono a due anni dalla strage di Chevaline, nelle Alpi francesi, dove Saad Al Hilli, 50 anni, sua moglie Iqbal, 47, e la mamma di quest'ultima, Suhaila al-Allaf, 74, persero la vita all'interno della Bmw su cui viaggiavano crivellata dai colpi d'arma da fuoco di un sicario in moto. Iqbal aveva un ex marito segreto americano, James Thompson, stroncato da un infarto lo stesso giorno del massacro. I familiari dell'uomo però sospettano che sia stato avvelenato.

Oltre al segreto che la donna nascondeva ai suoi familiari, ciò che inquieta gli investigatori d'oltralpe è il fatto che Thompson, di 13 anni più grande di lei, venne stroncato da un infarto proprio il 5 settembre del 2012 poche ore dopo la strage, ma a Natchez, in Mississipi. I due si erano conosciuti in America dove lei aveva vissuto tra il febbraio del 1999 e il dicembre del 2000. Lui era un ex poliziotto e lavorava nell'industria petrolifera. Iqbal, dopo aver divorziato, aveva lasciato gli Usa e si era risposata con Al-Hilli, che aveva incontrato a Dubai. La coppia viveva nel sud di Londra e aveva due figlie, miracolosamente sopravvissute alla sparatoria del 5 settembre.



A lungo si era pensato che l'obiettivo della strage potesse essere l'ingegnere anglo-iracheno Al-Hilli, per l'eredità paterna. Come scrive il Corriere della Sera infatti il fratello di lui, Zaid, con il quale era in lite, era sospettato di essere il mandante della strage: era stato anche arrestato e poi rilasciato. La polizia ora si concentra sul passato della donna.