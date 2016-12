01:31 - Un aereo della Turkish Airlines in volo verso San Paolo, in Brasile, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Casablanca, in Marocco, per un falso allarme bomba. L'allarme era scattato dopo il ritrovamento di un cellulare che non apparteneva a nessuno dei 229 passeggeri a bordo del volo partito da Istanbul. Dopo i controlli, l'aereo è ripartito alla volta del Brasile.