Facebook salverà la vita a Josh?

Il destino di Josh Hardy, bimbo di 7 anni, ricoverato in condizioni gravissime a Memphis, potrebbe cambiare grazie ad un farmaco ancora in via di sperimentazione. Grazie alla mobilitazione di amici e parenti su Facebook, arriva il via libera dall'azienda che detiene i brevetti del medicinale.

A Josh a soli 9 mesi era stato diagnosticato un cancro ai reni e negli anni successivi il piccolo ha sviluppato tumori al timo, ai polmoni, al midollo spinale ma ogni volta ha vinto la sua battaglia.



La svolta - Poche settimane fa è stato ricoverato al St. Jude Hospital di New York per un banale adenovirus. Secondo i medici curanti l'unica possibilità di sopravvivenza rimasta per il piccolo Josh è un principio attivo chiamato 'brincidofovir'. L'azienda produttrice del medicinale ha dato il suo consenso dopo settimane di pubblici appelli, raccolte firme e anche una campagna di sensibilizzazione su Facebook.



Inizialmente l'azienda 'Chimerix' si era rifiutata di fornire il prodotto sostenendo che avrebbe rallentato la sperimentazione, ma Josh diventerà il primo paziente del nuovo test clinico.



Secondo l'ospedale di Memphis, il medicinale verrà somministrato nelle prossime 48 ore. Ma la situazione resta difficile e complessa.